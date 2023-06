Eind juni opnieuw werken op E17-viaduct Gentbrugge: brugvoegen moeten na twee jaar al vervangen worden

De brug kreeg in 2020 en 2021 een grondige renovatie. Wegens de Covidpandemie zijn de werkzaamheden toen later gestart dan oorspronkelijk gepland, waardoor het plaatsen van de voegen in het najaar van 2020 moest gebeuren. "Dat is geen ideale periode voor voegwerken, want die zijn erg regen- en temperatuurgevoelig", legt Jef Schoenmaekers uit van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. "We hebben toen de keuze gemaakt om de plaatsing toch te laten doorgaan om maanden vertraging te vermijden. Verschillende van de voegen richting Kortrijk die toen geplaatst zijn, blijken niet te voldoen aan de kwaliteitseisen en vertonen al beschadigingen. Richting Antwerpen hebben we die problemen niet."

Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk. Om de verkeershinder richting Kortrijk zoveel mogelijk te beperken, werkt Wegen en Verkeer in twee fasen. Per fase pakt de aannemer twee rijstroken aan, zodat doorgaand verkeer altijd gebruik kan maken van de andere rijstroken.