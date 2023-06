Europees Hof van Justitie zegt dat  Poolse gerechtelijke hervormingen in strijd zijn met Europees recht

De grootschalige hervorming van de Poolse rechterlijke macht in 2019 schendt wel degelijk het Europees recht. Dat heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld in een uitspraak ten gronde. De Europese Commissie was naar het Hof in Luxemburg gestapt omdat ze van oordeel was dat de hervormingswet uit december 2019 de onafhankelijkheid van de rechters in Polen aantastte