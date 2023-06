Fietsbrug over Ovaal van Wippelgem tijdelijk dicht voor definitieve afwerking

Van maandagochtend 5 juni tot zondag 18 juni wordt de Hultjenbrug in Evergem afgesloten voor werken. Tijdens die periode is het dus niet mogelijk de fietsbrug over het Ovaal van Wippelgem te gebruiken, dat is een verkeerswisselaar op de R4-ringweg. De aannemer wil de laatste afwerkingen in orde brengen.