Fietsenproducent Belgian Cycling Factory uit Beringen laat frames in Nederland in plaats van Azië produceren

"De frames die in Nederland gemaakt worden zijn duurder, maar als we ook rekening houden met de kosten voor transport en stockage dan is het op het einde van de rit meer rendabel om in Nederland te produceren", vertelt R&D manager Pieter Potters van Belgian Cycling Factory. "Met het Nederlandse bedrijf VDL in Breda hebben we een partner die dichter bij ons ligt en dat maakt de toevoer van de producten meteen ook gemakkelijker", zegt hij. "En het is ook eenvoudiger op het vlak van communicatie, want we zitten in dezelfde tijdzone en er is geen taalbarrière."