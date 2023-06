Gent draaischijf voor sociale uitbuiting bij Bulgaren: "Echte maffiapraktijken, ik kreeg 50 euro per week"

"Er zijn in Gent veel koppelbazen actief. Ze gaan mensen ronselen op café of op andere plaatsen, vaak vinden ze er Oost-Europeanen die hopen op een beter leven", verklaart De Ketelaere. Ze komen onder meer terecht in de vleesindustrie of de bouwsector.



Rumen* is zo iemand. Hij kwam enkele jaren geleden naar België in de hoop er werk te vinden. "Ik kom uit een erg arme regio in Bulgarije waar het leven hard was. Ik vond in Gent heel snel een job, via een kennis. Ik mocht meteen aan de slag in de bouwsector en kreeg ook een klein kamertje waar ik kon slapen. Ik ondertekende een contract en ging voltijds aan de slag", getuigt de man. "Ik dacht dat alles in orde was."