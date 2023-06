Gentse plantentuin verwacht bloei van twee Reuzenaronskelken: "Grote en kleine penisbloem klaar om uit te komen"

De plant die nu gaat bloeien, kreeg de naam Sumatra en is 160 centimeter groot. Het grotere exemplaar heet Anne. "Er komt een knop boven de aarde, het zou kunnen wijzen op een nieuwe bloem", klinkt het bij het GUM. Het kan echter ook een nieuw blad zijn. "Het is nog te vroeg om dat zeker te weten." Het zou alleszins erg bijzonder zijn als twee exemplaren van de plant zo goed al tegelijk bloeien. "We hebben in Gent een tiental Reuzenaronskelken. Ze bloeien niet elk jaar, maar doordat we verschillende exemplaren hebben is er wel frequent een bloeiperiode. Het is sowieso de moeite om de plant eens te komen bekijken. De echte bloei verwacht ik tegen het einde van de week of het weekend", zegt tuinier Herbert Evrard. "Vooral de allereerste dag zal de plant stank verspreiden."