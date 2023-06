Gentse politie oefent rijstijl voor interventies in virtuele realiteit

De Gentse politie heeft al enkele jaren brillen waarmee ze in "virtual reality" (virtuele realiteit) bepaalde situaties in te oefenen. Het gebeurt bijvoorbeeld al om identiteitscontroles na te spelen in een realistische setting. De brillen krijgen sinds kort een nieuwe toepassing. Ze worden nu ook gebruikt om 'prioritair rijden' met politiewagens in te oefenen. De trainingen met VR-brillen volgen op een theoretische opleiding en helpen om de techniek later ook vlot te gebruiken op de openbare weg.