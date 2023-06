Gezien: vader looft 250 euro uit voor zoekgeraakte pluchen olifant in het Zuidstation van Brussel

Een pluchen olifant is zoek geraakt in de omgeving van het Zuidstation, samen met een rugzak. De olifant is niet zomaar een knuffelbeest, het is de beste kameraad van een ontroostbaar meisje. Haar vader looft 250 euro uit aan de vinder. Dat staat te lezen op een affiche opgehangen in de Jamarlaan in Brussel.