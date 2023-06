16-jarige Gianni mocht met Pro League-helikopter de beker gaan afgeven aan Antwerp: "Dubbele droom die uitkomt"

De Pro League-beker heeft gisterenavond een lange weg afgelegd. CEO van de Pro League Lorin Parys stond in voor het per helikopter bezorgen van de beker bij de uiteindelijke kampioen.

"Op het einde van de tweede helft waren we net aangekomen bij het stadion van Union, toen we bericht kregen dat we onmiddelijk naar de Cegeka Arena in Genk moesten vliegen", vertelde Parys in Goeiemorgen Morgen. "Zodra we goed en wel vertrokken waren richting Genk, kregen we bericht dat we in Antwerpen moesten zijn. Ik dacht eerst dat ze met mijn voeten aan het spelen waren", lacht de CEO.