Hackers zenden vervalste toespraak president Poetin uit op Russische radio en televisie

In de valse boodschap die op de Russische zenders werd uitgezonden, hoor je een stem die erg lijkt op die van de Russische president. Hij zegt in de deze toespraak dat "tot de tanden gewapende Oekraïense troepen, gesteund door Washington, de regio's Koersk, Belgorod en Brjansk zijn binnengevallen".



In de speech wordt ook de staat van beleg in deze regio's afgekondigd, opgeroepen tot evacuatie en klinkt het dat er binnenkort een presidentieel decreet wordt ondertekend over een algemene mobilisatie in heel het land



De uitspraken waren te horen op zenders in verschillende regio's en circuleren intussen ook op sociale media.