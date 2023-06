Vanaf 15 juni verplicht, maar nog onzeker of alle grote festivals herbruikbare bekers zullen aanbieden  

Herbruikbare bekers, petflessen en blikjes: ze worden de norm deze festival- en evenementenzomer. Toch zijn er enkele festivals die hun drank nog een jaar langer in wegwerpbekers willen aanbieden. "Enkele festivals hebben een uitzondering aangevraagd, en we gaan nu bekijken of ze daar een goede reden voor hebben", zegt Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir.