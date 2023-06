Herne, Gooik en Galmaarden gaan inwoners informeren over nakende fusie

De voorbije maanden hebben de gemeenteraden van Herne, Gooik en Galmaarden een princiepsakkoord bereikt om te fuseren. Nu gaan ze hun inwoners op de hoogte brengen van de fusieplannen via zogenoemde fusiecafés. Het eerste vindt plaats in Herne op 27 juni, de dag nadien is Gooik aan de beurt en op 29 juni ten slotte is er een fusiecafé in Galmaarden.

"Het is de bedoeling om de inwoners te informeren, maar we gaan ook luisteren", zegt burgemeester Ludo Persoons (CD&V) van Galmaarden. "We willen te weten komen wat de noden zijn, wat zij verwachten van de fusie. Met die info gaan we dan verder aan de slag. Bedoeling is dat eind december de beslissing op de verschillende gemeenteraden genomen wordt over een definitieve fusie".