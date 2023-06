Het rommelt aan het front in Oekraïne, maar ook in de Russische gelederen

Het was Wagner die erin was geslaagd Bachmoet in te nemen. Maar blijkbaar is het wat fout gelopen bij de overdracht van de stad aan het Russische leger, want de Russen moeten zich blijkbaar hier en daar terugtrekken. Wagner-strijders hebben intussen een legerkolonel gevangen genomen die hen onder vuur had genomen terwijl ze zich terugtrokken.

De man wordt opgevoerd in een video die op de sociale media is gepost. "Ik heb het vuur geopend op een voertuig van Wagner terwijl ik onder invloed van alcohol was", lijkt de man op te biechten. Zijn motief? "Persoonlijke vijandigheid." De man geeft ook toe dat hij met 10 à 12 manschappen een "rapid response team" van Wagner heeft ontmanteld. In elk geval toont het filmpje dat de verhouding tussen Wagner en het Russische leger op zijn minst erg gespannen zijn.