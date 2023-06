Brand verwoest dakappartement in Maaseik

De bewoner van het dakappartement werd naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen. De onderburen van de drie andere appartementen in het gebouw moesten tijdens de blusactie ook naar buiten, maar konden ondertussen veilig naar hun appartement terugkeren. Het dakappartement zelf is volledig vernield door de brand, zegt luitenant Ronny Houben van de brandweer van Maaseik. Enkel de slaapkamer is intact.