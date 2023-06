Cafés op de Grote Markt in Antwerpen klaar voor huldiging van Antwerp: "We kunnen al zeker 300 à 400 pinten per uur tappen"

"We hebben een mobiele tap geïnstalleerd waarmee we al zeker 300 à 400 pinten per uur kunnen tappen. Binnen kunnen we dan nog eens extra pinten tappen" zegt Lejour over café Tafeltje Rond. Ook café Den Bengel is goed voorbereid voor de viering. "We hebben de zon, bier, bekers en een fantastische ploeg. Dan kan er niets meer fout gaan hé", zegt Brenda, bazin van café Den Bengel.