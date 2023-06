Maag-darmspecialisten willen meer mensen screenen op anale kanker: "Over 20 jaar is ziekte hopelijk uitgeroeid"

"Elk jaar krijgen zo'n 120 Belgen te horen dat ze anale kanker hebben. Dat is één patiënt om de drie dagen. Van anale kankers weten we dat ze in bijna alle gevallen veroorzaakt worden door HPV. We hopen op termijn bijna alle anale kankers uit te roeien via vaccinatie", zegt professor Roelandt.



"Maar dat zal nog zeker 20 jaar duren, want veel mensen zijn nog niet gevaccineerd. Bij die mensen hopen we via screening de kanker in een vroeg stadium vast te stellen, zodat er geen chirurgie, chemotherapie of bestraling nodig is. Een klein letsel kan dan gewoon weggebrand of weggevroren worden en dan is de patiënt met één sessie eigenlijk al behandeld."