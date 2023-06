Het is druk bij autodealers: bedrijven haasten zich om nog vóór 1 juli fiscaal gunstige plug-inhybrides te bestellen

Gabriel Goffoy van automobielfederatie Febiac licht de nieuwe regels toe in "De wereld vandaag" op Radio 1: "Stel dat je vanaf 1 juli een bedrijfswagen koopt die vandaag nog 100 procent aftrekbaar is, dan gaat die wagen vanaf 2025 maximaal 75 procent aftrekbaar zijn. Vanaf 2026 is dat nog maar 50 procent, vanaf 2027 wordt dat 25 procent en in 2028 nog 0 procent."

"Ook de sociale bijdrage op die wagens stijgt drastisch de komende jaren", gaat Goffoy verder. "Alleen volledig elektrische bedrijfswagens zullen nog fiscaal aantrekkelijk blijven en 100 procent aftrekbaar zijn."