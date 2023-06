Inwoners kiezen dit najaar uit vier namen voor fusiegemeente van Ham en Tessenderlo

In het totaal waren er 350 inzendingen binnengekomen, vaak kwamen uiteraard dezelfde namen terug. Alle namen zijn de voorbije periode getoetst aan een aantal criteria. Zo mocht het niet om een bestaande of aanstootgevende naam gaan, of één die verwees naar maar één van beide fusiegemeenten. Zo bleven nog 150 namen over die zondagavond werden voorgelegd aan een burgerpanel met een 40-tal gelote en vrijwillige kandidaten. Zij mochten zich in drie stemrondes over alle opties uitspreken tot er nog vier namen overbleven: Ham ter Loo, Kempenheide, Kepkensberg en Tessenderlo-Ham.