Na jaren van vijandigheid heropent Iran morgen ambassade in Saudi-Arabië 

De relatie tussen beide landen bekoelde in 2015, nadat Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten tussenkwamen in de oorlog in Jemen. De Houthi-rebellen, gesteund door Iran, hadden er de regering verdreven, die door Saudi-Arabië werd gesteund en de hoofdstad Sana ingenomen. Bovendien beschuldigde Saudi-Arabië Iran ervan de Houthi-rebellen in Jemen te bewapenen.

Een jaar later escaleerde de relatie tussen beide landen toen woedende Iraniërs de Saudische ambassade in Teheran bestormden. Ze deden dat als reactie op de executie in Saudi-Arabië van de prominente sjiitische geestelijke Nimr al-Nimr. Als reactie verbrak het koninkrijk Saudi-Arabië de banden met Iran.