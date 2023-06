Meer dan 7.000 mensen kleurden de afgelopen vijf jaar hun tuin uit als jachtgebied

Sinds jaar en dag schommelt het aantal hectare jachtgebied rond 930.000. "Dat is zo’n 75 procent van Vlaanderen", zo zegt Niels Luyten van Vogelbescherming Vlaanderen. Dat jachtgebied bepaalt waar er wel en niet gejaagd mag worden. Jagen met geweer mag alleen in een gebied van minstens 40 hectare groot. Om aan die oppervlakte te komen werden er in het verleden onder andere dorpskernen en zelfs privétuinen ingekleurd.

Vogelbescherming Vlaanderen lanceerde in 2017 voor het eerst hun campagne “Schiet in Actie" om dit onder de aandacht te brengen. Sinds de start van hun actie kleurden er al meer dan 7.000 mensen hun perceel uit. Oost-Vlaanderen is de koploper van het "uitkleuren". Meer dan 2.500 mensen schoten in actie en kleurden hun perceel uit. Antwerpen volgt met meer dan 1.400 gronden.