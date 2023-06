Jonge automobiliste in beroep vrijgesproken voor dodelijk ongeval langs Albertlaan in Vorst, ondanks te hoge snelheid

Een jonge vrouw die in februari 2021 betrokken was bij een dodelijk ongeval met een fietsster in Vorst is in beroep vrijgesproken voor onvrijwillige doodslag. De bestuurster reed aan een onaangepaste snelheid het slachtoffer aan op een zebrapad, maar volgens de rechtbank staat het niet met zekerheid vast dat er een oorzakelijk verband is tussen het overlijden van de fietsster en de snelheid van de automobiliste. "Het ongeval was onvermijdbaar, zelfs indien de beklaagde aan 50 km/u zou hebben gereden", klinkt het. Naar aanleiding van het dodelijke ongeval voerde het Brussels Gewest een zone 30 in op de plaats van het ongeval.