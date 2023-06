Jongeren in armoede mogen gratis trainen in nieuwe boksclub in Brussel

In Gare Maritime in Brussel is dit weekend een nieuwe boksclub ingehuldigd. Kinderen en jongeren in armoede kunnen er naartoe om gratis te trainen. Elke zaterdag komt er een tachtigtal boksers – de jongste is 8, de oudste 20 – sporten onder toezicht van professionele coaches. "Op die manier kunnen de jongeren hun energie op een positieve manier kwijt", zegt Koen Tengrootenhuysen van Decathlon, dat instaat voor het project.

"Wij werken hiervoor samen met Sport2be. De bedoeling van deze samenwerking is om ervoor te zorgen dat jongeren echt een kans krijgen om zich via sport, en in dit geval de bokssport, verder te ontwikkelen. Het gaat om jongeren tussen 8 en 20 jaar en één op drie zijn meisjes. Zij kunnen ook goed hun mannetje staan. Belangrijk in de bokssport is de fairplay om zo op een faire manier te sporten", zegt Koen Tengroothuysen nog.