Nu gasprijzen blijven dalen: is dit het moment om je energiecontract te herzien?

Wat doe je best als je momenteel een variabel contract hebt voor gas? “Ga dan zeker niet op zoek naar een vast contract”, adviseert Kurt Hernot. “Je geniet door dit variabele tarief automatisch van de dalende prijzen, en dat is goed." Toch is het goed om weten dat het wel de moeite is om te zoeken naar het variabele contract met de beste voorwaarden.

"Want ook daarin zijn er nog grote prijsverschillen. Sommige variabele contracten zijn duurder omdat je extra services aangeboden krijgt. Vraag jezelf af of je bijvoorbeeld wel wil bijbetalen voor het onderhoud van je gasketel. Je variabel contract aanpassen kan je immers per jaar een paar honderden euro's doen besparen."

Vaak is het ook niet nodig om van energieleverancier te veranderen. "Ook bij dezelfde leverancier heb je vaak de keuze tussen verschillende variabele contracten. Je contract aanpassen betekent dus niet per se dat je van leverancier moet veranderen", zegt Kurt Hernot.