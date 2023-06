Klanten van kledingwinkel in Aartrijke geëvacueerd na brand in appartement erboven

Op het terras van een appartement in Aartrijke is vanmiddag brand uitgebroken. "Het ging om een uitslaande brand die we snel onder controle hadden", duidt commissaris Maarten Vansteenkiste van politiezone Het Houtsche. "De schade aan de gevel en het dak is groot, maar ook binnen is er schade."

Onder het appartement is een vestiging van de kledingwinkel A-mode, die ook open was op het moment van de brand. "Het personeel heeft onmiddellijk alle klanten geëvacueerd en iedereen is naar buiten gegaan." Niemand raakte gewond.