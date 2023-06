Drankenproducent Konings bouwt nieuwe fabriek op vroegere Ford-terreinen in Genk, productie start al op in september

Op de vroegere Ford-site hebben zich ondertussen al verschillende bedrijven gevestigd, maar die zijn allemaal actief in de logistieke of transportsector. Drankenproducent Konings - met hoofdzetel in Zonhoven - is het eerste productiebedrijf dat er komt. Tijdens het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ingediend en dus heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde Inge Moors (CD&V) een omgevingsvergunning afgeleverd.