Kortenaken en Glabbeek vragen aan De Lijn grotere en extra bussen

"Sinds kort word ik regelmatig gecontacteerd door inwoners van Waanrode en Kersbeek-Miskom over de problemen met buslijn 420 Tienen-Diest die rijdt via de N29", zegt burgemeester Kristof Mollu (KORTbij). "De bus zit ’s morgens en ’s avonds vaak overvol, waardoor scholieren op elkaar zijn geplakt of niet meer kunnen opstappen. Vaak komt de bus zelfs niet opdagen zonder enige communicatie. Ik heb me bevraagd bij De Lijn, maar zij vertelden me dat ze geen aanpassingen aan de dienstregeling kunnen doen. Er zijn op dit moment geen grotere of extra bussen en chauffeurs ter beschikking."