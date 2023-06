Onbekende weldoeners die graven op kerkhof Zele versierden met keramieken bloemen, treden uit anonimiteit

In Zele was er afgelopen weekend heel wat te doen over het kerkhof van Zele-Huivelde. Positieve beroering weliswaar. Want een anonieme weldoener had alle graven versierd met bloemen gemaakt uit keramiek. Op sociale media regende het lofbetuigingen, dankwoorden en positieve reacties van nabestaanden. Ook al leek niemand te weten van wie de bloemen kwamen. Tot vanmorgen de weldoener zich bekend maakte. Of liever de weldoeners. Want de bloemen komen van Keramiekstudio Terramuse in Zele. Eigenaar is Danny Smet. Maar hij maakte de bloemen samen met drie mensen die eerder bij hem op cursus kwamen.