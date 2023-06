Stofwolk zorgt voor ongerustheid in Lint: gemeente onderzoekt of grond schadelijke hoeveelheid asbest bevat

"Je kan niet uitsluiten dat er nergens op dat grondgebied een stukje van die dakplaat verzeild is geraakt, maar dat zal zeker niet in die mate zijn dat we ons zorgen moeten maken", gaat de burgemeester verder. "Om de buurt gerust te stellen, zullen we er toch grondstalen nemen. Al ben ik zeker dat er geen probleem is."

Het stuk grond is al lange tijd voer voor discussie in Lint. In 2021 hebben zo'n 1.800 mensen bezwaar aangetekend tegen de plannen voor een groot nieuwbouwproject op het terrein. Zo komen er op termijn 205 nieuwe woningen, waarvan 75 sociale woningen en buurtbewoners vrezen dat er zo heel wat waardevolle natuur verloren zal gaan.