Basisschool op Linkeroever in Antwerpen houdt infoavond voor ouders na te hoge PFAS-concentraties

Op Linkeroever in Antwerpen is maandagavond een infoavond gehouden voor de ouders van de leerlingen van basisschool Sint-Anne Goethe. Dat deed de school samen met de stad om hen te informeren over de PFAS-vervuiling die onlangs werd vastgesteld.

"Toen enkele jaren geleden de eerste berichten verschenen over de PFAS-vervuiling van 3M, kregen we de vraag van ongeruste ouders hoe het zat met de kinderen die hier dagelijks in de speeltuin buitenspelen en in het zand graven", zegt Winnie Vonck, directrice van basisschool Sint-Anne Goethe. "Op hun vraag hebben we in 2021 bodemstalen laten afnemen. De resultaten van die meting bleken binnen de normen te vallen, maar een jaar later waren de normen verstrengd en hebben we opnieuw een meting gedaan. Daaruit blijkt nu dat er op twee plaatsen een verhoogde concentratie van PFAS is gevonden."