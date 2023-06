Maatwerkbedrijf uit Asse wil herbruikbare bekers van Rock Werchter wassen

Organisatoren van grote zomerfestivals zoals Rock Werchter en Tomorrowland hebben aan minister van omgeving Zuhal Demir een uitzondering aangevraagd om deze zomer toch nog drank in wegwerpbekers te kunnen aanbieden. Normaal mogen zij enkel nog herbruikbare bekers gebruiken.

Bij Amab, een maatwerkbedrijf in Asse, hebben ze een wasstraat waar bekers gereinigd worden. Financieel directeur en verantwoordelijke van de wasstraat Olivier Bernard denkt dat het haalbaar is om de herbruikbare bekers van grote festivals te wassen en te leveren. "Elke provincie heeft zo'n maatwerkbedrijf met een wasstraat, als die allemaal samenwerken en dan nog hulp krijgen van de leveranciers van die bekers, dan kunnen we die pieken aan. Er zijn bekers genoeg, dat is het probleem niet. Het is vooral logistiek niet evident. Ik zou het in fases invoeren, te beginnen met een deel herbruikbare bekers. Daarom reiken we de hand naar de organisatoren van grote festivals zoals Rock Werchter, we willen graag samenwerken."