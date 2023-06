Megaproces op komst: 127 verdachten doorverwezen in grootste Sky ECC-dossier van Brussel

De kraak van het geëncrypteerde Sky ECC-netwerk leidde in oktober 2021 tot 114 huiszoekingen waarbij 64 mensen werden opgepakt. Meer dan 1.100 politiemensen werden ingezet tijdens de grootschalige politieactie, die onder leiding stond van het federaal parket. De focus lag op Brussel, waar er zo’n tachtig huiszoekingen werden verricht, onder meer in Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. Speurders ontmantelden die ochtend zes drugslabo's, waar de ingevoerde cocaïne werd herverpakt om verspreid te worden over het hele Europese continent. De politie kon ook de hand leggen op tientallen vuurwapens, 67 voertuigen en één miljoen euro cash geld.