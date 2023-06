Met dank aan strengere bemestingsnormen: weinig voorkomende vlinder gespot op Monteberg in Heuvelland

"Vanmiddag zag ik dan plots het hooibeestje op de flanken van de Monteberg", laat Degrande weten. "Ik was meteen heel tevreden. In de jaren 70 kwam de vlinder nog vaak voor, maar sindsdien zijn de hooilandschappen verminderd of omgezet naar akkerland. De toegenomen bemesting heeft er ook voor gezorgd dat er minder bloemen en minder zuiver gras was. Het hooibeestje is dan grotendeels vertrokken uit de regio."