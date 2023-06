60-plussers krijgen computerles in Dessel: "Cursus is belangrijk om digitale kloof te overbruggen"

"We gaan er nogal vaak vanuit dat mensen zelf de weg vinden op digitaal vlak, maar dat is niet zo", legt de minister verder uit. "En het is onze plicht om opleidingen, zoals hier in Dessel, te subsidiëren. Zo kunnen we mensen helpen die zich op een zeer laagdrempelige manier de vaardigheden van die technologieën eigen willen maken."

Ook Jef De Backker, coördinator van de cursus in Dessel, is blij dat zijn cursus waardering krijgt van de minister. "Veel oudere mensen zijn beperkt in wat ze kunnen. Zo merken ze bijvoorbeeld dat ze gebruik moeten maken van een toepassing op de telefoon als ze een afspraak willen maken bij de bank. Maar dankzij onze cursus gaat er voor die mensen een nieuwe digitale wereld open."