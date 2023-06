Nederlandse koning Willem-Alexander komt naar België en kijkt er naar uit

Citeren mogen we de vorst niet, maar we mogen wel vertellen wat hij ons te vertellen had. Zo vertelde hij dat hij relaties met buurlanden de allerbelangrijkste vindt en benadrukte hij de speciale band met ons land. Zijn andere buurland, Duitsland, is ook belangrijk, maar de Duitsers zijn geen monarchie.

Daarom vindt hij het staatsbezoek aan ons land extra bijzonder. Dat zie je volgens de vorst ook in het groot aantal minsters dat aan beide kanten van de grens deel zal nemen aan de activiteiten rond het staatsbezoek. Al heeft hij niet per se een staatsbezoek nodig om de banden aan te halen of te bespreken wat hij wil met zijn Belgische collega.

Want de relatie tussen beide landen is er een van vriendschap, al decennia lang en dat geldt ook voor beide koningshuizen, gaf Willem-Alexander te verstaan. Zo durft hij al eens te bellen met koning Filip. Hij bevestigde ook dat die sterke banden ook in de toekomst zullen blijven bestaan, want ook de volgende generatie heeft intense vriendschappelijke contacten. Volgens de koning zie je dat bij elke officiële bijeenkomst in hoe de koningskinderen met elkaar omgaan.

Op 1 juli zullen koning Willem-Alexander en koningin Maxima In het Oosterpark in Amsterdam deelnemen aan de Nationale Herdenking Slavernijverleden. In Nederland noemen ze die dag ook Keti Koti, Surinaams voor “ketenen verbroken”. Overigens is het dit jaar ook honderdvijftig jaar geleden dat er de facto een einde kwam aan de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen.