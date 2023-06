Regering keurt nieuwe regels rond gedwongen opname goed: 48 uur bedenktijd en duidelijker verslag

Die aanpassing lijkt er nu toch te komen. Het voorontwerp bevat strengere voorwaarden voordat er overgegaan mag worden tot een gedwongen opname. Zo staat in het voorontwerp te lezen dat er een evaluatieperiode van 48 uur in de spoedprocedure wordt ingevoerd. "Als iemand ernstig onder invloed is door druggebruik of alcohol heb je tijd nodig om een goed beeld te krijgen. Dat kan pas als die persoon ontnuchterd is", legt Hella Demunter uit. Ze is psychiater in het UPC KU Leuven en lid van de werkgroep van experten om de wet aan te passen. Een goede inschatting van de situatie kan volgens hen alleen met die evaluatieperiode.

Daarnaast wordt voorgesteld om de kwaliteit van het geneeskundig verslag te garanderen. Daarvoor is een standaardmodel uitgewerkt dat door iedereen gebruikt kan worden. Zo is er meer transparantie voor alle partijen.

Een gedwongen opname mag dan een beschermende maatregel zijn, het ontneemt wel je vrijheid. "Dat is vreselijk", vindt Demunter. Daarom biedt het nieuwe wetsontwerp ook dat er een vrijwillige behandeling onder voorwaarden ingevoerd kan worden. In samenspraak met de patiënt kan voor deze optie gekozen worden. Welke voorwaarden dat zijn, en of dat voor iedereen van toepassing zal zijn, is niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat dat in de praktijk pas beslist zal worden.