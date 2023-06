Dubbel zoveel gas naar Duitsland en klaar voor waterstof: Fluxys legt "gaspijpleiding van de toekomst"

Van der Straeten is daarmee naar eigen zeggen de eerste in de EU die een wetgevend kader klaarstoomt voor de nieuwe waterstofeconomie. Ons land tot draaischijf maken van waterstoftransport is de ambitie. Aanvoer via de havens en doorvoer naar de rest van Europa via de pijpleidingen is het doel. Maar ook afzet voor de eigen industrie garanderen, want die zal op termijn almaar meer overschakelen op waterstof als energiedrager. Denk maar aan staalreus Arcelor-Mittal in Gent of de petrochemiecluster in Antwerpen, maar ook de nieuwe elektriciteitscentrales die op termijn op waterstof in plaats van op aardgas zouden moeten draaien.