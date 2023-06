Gevoel dat nieuws partijdig is, ondermijnt vertrouwen in traditionele Vlaamse media: "Maar perceptie is onterecht"

"Aan politici hebben we gevraagd in welke mate ze vonden dat verschillende nieuwsmedia hen benadeelden of bevoordeelden", vertelt onderzoeker Kathleen Beckers in "De ochtend" op Radio 1. "Als we hen vragen wat die partijdigheid precies inhoudt, zeggen ze voornamelijk dat ze niet genoeg aan bod komen in het nieuws en dat als ze aan bod komen, ze kritischer worden bejegend of negatiever worden behandeld."