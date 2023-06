Vrouw uit Nieuwkerken-Waas veroordeeld omdat ze zonder rijbewijs met speedpedelec rijdt

De politie hield de dame vorig jaar op haar speedpedelec tegen omdat ze haar fietshelm niet droeg. Meteen was duidelijk dat ze geen rijbewijs had, en dat is verplicht als je met een speedpedelec rijdt. "Het was mijn eigen stomme schuld en ik ben zeker bereid een boete te betalen omdat ik geen helm droeg. Maar ik wist totaal niet dat ik ook een rijbewijs moest hebben om met zo’n fiets te rijden. Want ik heb totaal geen rijbewijs", gaf de vrouw bij de Sint-Niklase politierechter toe.

Haar partner stond ook terecht omdat hij zijn speedpedelec had uitgeleend aan een persoon die daarvoor geen rijbewijs had. "Ik ben dus echt te goeder trouw geweest en heb nadien met nog heel wat mensen gesproken die zich ook niet bewust waren van dat verkeersreglement. Het zou goed zijn mochten mensen die zo’n fiets kopen of van hun werkgever krijgen daarvan ook goed worden ingelicht", zei de man die wel een rijbewijs heeft.