Prins Harry komt naar Londen - naar het hol van de leeuw - voor proces rond mogelijke afluisterpraktijken

Dat een lid van het Britse koninklijke huis komt getuigen? Ja. De laatste getuigenis dateert van de 19e eeuw zelfs. Kroonprins Edward VII (1841-1910) getuigde twee keer, over valsspelen bij een kaartspel en in een scheidingszaak.



Recenter verscheen prinses Anne, Harry's tante en de zus van koning Charles, in de rechtbank. Zij pleitte in 2002 schuldig, omdat haar hond twee kinderen had gebeten. Door schuld te bekennen, moest ze niet getuigen.