Parket vraagt voorwaardelijke straf voor juwelier uit Oostakker die overvaller doodschoot

Volgens de advocaat van de juwelier, Walter Van Steenbrugge, gaat het duidelijk om een geval van onweerstaanbare dwang. Dat zou betekenen dat de juwelier op het ogenblik dat hij schoot geen controle over zichzelf had. "Die overval was geen theekransje. Hij had zijn vader op de grond zien gooien. Eén van de overvallers zei daarbij 'laisse-le mourir' ('laat hem sterven', red.). Dat heeft op zijn gemoed gewerkt. Het bewijst ook dat de overvallers aanvaardden dat er doden konden vallen. Toen hij de overvallers achterna ging, hoorde hij één van hen zeggen 'tirez' ('schiet', red.). Daarop heeft hij geschoten."

Van Steenbrugge vraagt dan ook de vrijspraak, op basis van die onweerstaanbare dwang: "Op zo een ogenblik is je verstand uitgeschakeld. Als je in zo een situatie zit, kan je niet meer rationeel denken. Je denkt alleen: hoe kan ik hieraan ontkomen? Dit ging niet om goederen beschermen, dit ging niet om een wraakactie, dit ging niet om het recht in eigen handen nemen. Het ging om onweerstaanbare dwang."