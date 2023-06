"Alsof hij een fait divers kwam melden": politie getuigt over hoe beschuldigde de moord op Ilse Uyttersprot kwam aangeven

De man lijkt hoegenaamd niet zwaar onthutst, integendeel. Hij loopt schijnbaar rustig rond met zijn handen in de broekzakken. Na een drietal minuten komt de onthaalmedewerkster van de lokale politie aan het loket. "Ik heb daarjuist mijn vriendin vermoord", verklaart Jurgen Demesmaeker spontaan aan haar.

"Ik heb ze de kop ingeslagen met een hamer", zegt hij wat later in de verhoorruimte. Demesmaeker gaf "kalm en sereen" antwoord op de vragen, gaf de hoofdinspecteur vanmorgen mee in de rechtszaal.

"Was betrokkene in paniek, wat was zijn gemoedstoestand?", wilde de procureur weten. "De persoon was absoluut niet in paniek", luidde het antwoord. "Het was als iemand die een fait divers kwam melden, zoals het verlies van een identiteitskaart bijvoorbeeld."