Antwerp-supporters Tom Waes en Tom Lenaerts vertellen over hun feestnacht op de Bosuil: "Een orgie aan emoties"

De ontlading bij de Antwerpsupporters is groot, nadat The Great Old voor het eerst in 66 jaar tijd de kampioenstitel in de Belgische eerste voetbalklasse heeft weten te veroveren. Ook bekende Antwerpenaren delen in de feestvreugde: Tom Waes en Tom Lenaerts waren vanmorgen vroeg uit de veren - of nog wakker - en brengen op Radio 1 en StuBru het verhaal van hun feestnacht.