Recupel roept Leuvense scholen op om afgedankte elektrische toestellen in te zamelen

Als de wedstrijd afgelopen is, worden de ingezamelde toestellen in de scholen opgehaald door Recupel. "We gaan eerst aan de Kringwinkel vragen of er iets tussenzit dat zij kunnen gebruiken. De rest gaat naar een recyclagebedrijf dat de toestellen uit elkaar haalt, en met die onderdelen kunnen dan nieuwe apparaten gemaakt worden. Zo vermijden we dat we grondstoffen moeten delven in verre landen en sparen we de planeet."