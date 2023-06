Premier De Croo over verhoging spaarrente: “Als we de komende weken geen beweging zien, zullen we beweging moeten creëren” 

Hoe de regering dat zal klaarspelen, moet nog besproken worden. Een optie is via de concurrentieautoriteit of de regering kan de banken een aantal regels opleggen. "Vandaag ligt er nog geen voorstel op tafel waar iedereen van overtuigd is", benadrukt De Croo. "Het is belangrijk dat we een evenwicht vinden waar mensen waarde krijgen voor hun spaargeld, zonder dat de financiële stabiliteit van de banken in gedrang komt."