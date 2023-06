Stickers op wagens van openbare diensten in Brugge tonen op welk soort energie ze rijden: "Dat kan mensenlevens redden"

Binnenkort zal er aan alle wagens van de stad Brugge, het afvalbedrijf IVBO, de brandweer en andere diensten van Hulpverleningszone 1 een gekleurde sticker hangen. Die moet duidelijk maken op welk soort energie de wagen rijdt. Groen staat bijvoorbeeld voor gas, grijs voor diesel, rood voor benzine en oranje voor elektriciteit. Bij incidenten is dat belangrijke informatie voor de hulpdiensten. "Bij een wagen die op benzine rijdt is er bijvoorbeeld meer explosiegevaar dan bij een op diesel", schetst Jeroen Bont van de brandweerpost in Brugge. "Bij auto's die op gas rijden kan er dan weer een steekvlam ontstaan als de tank beschadigd is. Bij dat laatste voorbeeld kan je beslissen om meer van op afstand te blussen of eerst beter te controleren hoe het met die tank gesteld is."