Tangent in Mechelen krijgt schuine groendaken

De eerste drie jaar staat de aannemer in voor het onderhoud, daarna neemt de stad Mechelen het groenbeheer over. “Het is fantastisch dat we naast deze duurzame mobiliteitsas ook een volledige biodiverse en groene as creëren. Enkel de zone langs het station tot aan de Arsenaalpuzzel oogt nu nog wat grijs. Ik ben heel blij dat we hier nu veel kleur krijgen met de grootste schuine daktuinen van Mechelen”, zegt Patrick Princen (Groen), schepen van groenontwikkeling.