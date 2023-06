Treinverkeer rond Amsterdam ligt nog altijd plat door storing, ook hinder in de rest van Nederland 

ProRail tweet dat de storing ook vanmorgen hinder zal veroorzaken, niet alleen rond Amsterdam, maar ook in de rest van het land. Reizigers volgen best de reisplanner van de Nederlandse Spoorwegen (NS) op, of nemen hun voorzorgen: regel alternatief vervoer, stel je treinreis uit of doe aan telewerk.

De NS zegt met man en macht te werken aan een oplossing, en liet aan openbare omroep NOS weten "op gepaste wijze" te zullen omgaan met extra gemaakte vervoerskosten.