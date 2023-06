Twaalf kusttramhaltes krijgen een andere naam

Officieel gaat de naamsverandering pas in vanaf juli, maar binnenkort al start De Lijn met de namen aan de haltes aan te passen. Ook de kaarten aan de haltes en op de website veranderen.

Andere tramhaltes die van naam veranderen zijn "Groenendijk Bad" in Koksijde, dat wordt "Oostduinkerke Groenendijk". "Ysermonde" in Nieuwpoort wordt "Victorlaan". In Oostende verandert "Raversijde" naar "Raversijde Middenlaan", "Ravelingen" wordt "Oostende Duinenkerkje", "Weg naar Vismijn" wordt "Vismijn" en "Duin & Zee" wordt "Oosteroever". "Bredene aan Zee" wordt "Duinenplein". En ook in Knokke-Heist verandert een tramhalte van naam: van "Duinbergen" naar "Duinbergen Kerk".