Uitbater rekent op nieuwe vergunning voor vier Slow Cabins in Sint-Truiden en gaat verder met verhuur

De uitbater van Slow Cabins, Xavier Leclair, zegt begrip te hebben voor de ongerustheid vanuit omgevingsperspectief. "Het is daarom dat we al vijf jaar pleiten voor een strikt kader", zegt hij. "Het is een nieuw concept waar plattelandstoerisme, natuur en landbouw samenkomen. Het is ook een extra maandinkomen voor de landbouwer. We willen dat zowel de boer als de gast er beter van wordt."

Leclair wacht nu de nieuwe beslissing van de provincie Limburg af. "We hebben er volle hoop in dat het concept Slow Cabins in Vlaanderen een plaats heeft, we blijven onze gasten verwelkomen, ook in Haspengouw."