Uw vraag aan de nieuwsombudsman: “Waarom worden Reuzegommers niet genoemd en verdachte in zaak-Uyttersprot wel?”

In de Reuzegom-zaak heeft het hof geoordeeld dat niemand van de beklaagden de dood van Sanda Dia gewild heeft, dat er schuldinzicht is en dat niemand van hen een zware effectieve straf verdient. Die uitspraak is wat ze is, iedereen mag daar z’n mening over hebben.

De belangrijkste opdracht van de redactie is om verslag uit te brengen. In de Reuzegom-zaak was er uitgebreide en gedetailleerde berichtgeving over de gruwelijke feiten die tot de dood van de Sanda Dia hebben geleid. Ondanks publieke verontwaardiging naar aanleiding van de uitspraak, moet een redactie koers houden door te kijken naar het kompas van de deontologische regels.